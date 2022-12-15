Дэвид Духовны о готовности вернуться к роли агента Малдера

Дэвид Духовны ответил на вопрос о своей готовности вернуться к роли агента ФБР Фокса Малдера в возможном продолжении "Секретных материалов". Об этом он рассказал в интервью для американского подкаста "The Discourse", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам актера, он все еще не утратил интерес к миру "Секретных материалов", но уверен, что о возвращении к роли Фокса Малдера он сможет всерьез задуматься, только когда ему предложат по-настоящему интересный сценарий.

"Это должен быть очень хороший сюжет, который бы показал, как изменился мир сериала вслед за миром вокруг. Очевидно, что мы не можем вернуться к привычным образам Малдера и Скалли, и к стилю "Секретных сериалов", каким он был в 90-х. Все изменилось, и проект сможет стать успешным, только если отразит в себе эти перемены. Иначе мы станем посмешищем", - рассказал Духовны.