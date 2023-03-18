Дензел Вашингтон готов присоединиться к сиквелу «Гладиатора»

Дензел Вашингтон готов сняться во второй части исторической драмы "Гладиатор" Ридли Скотта, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что голливудский актер исполнит в сиквеле роль, специально написанную для него. Дважды обладателю премии "Оскар" так понравился персонаж, которого для него придумал Ридли Скотт, что он согласился принять участие в проекте.

Больше подробностей о роли пока не раскрываются. В прошлом Вашингтон и Скотт уже работали вместе над драмой "Гангстер" 2007 года.

Главным героем сиквела "Гладиатора" станет Луций, племянник императора Коммода. Уже известно, что его роль исполнит Пол Мескал "Солнце мое". Переговоры о съемках в фильме также ведет Барри Кеоган ("Чернобыль" "Банши Инишерина"), который может сыграть роль императора Гету.

"Гладиатор 2" выйдет в мировой прокат 22 ноября 2024 года.