https://news.day.az/showbiz/1548324.html Турецкая студия выделит $1 млн на анимационный фильм Тимура Бекмамбетова
Турецкая студия выделит $1 млн на анимационный фильм Тимура Бекмамбетова
Российский режиссер Тимур Бекмамбетов и турецкая студия Yeni Dusler Animation разрабатывают анимационный фильм о приключениях Ходжи Насреддина, передает Day.Az со ссылкой на РБК.
Сообщается, что турецкая компания выделила около $1 млн на проект Бекмамбетова. Мультфильм будут показывать на территории Турции. Yeni Dusler Animation распространяет контент на телевидении и радиостанциях.
Новый анимационный фильм российского режиссера расскажет о приключениях Насреддина. Персонаж стал частью многих историй, в том числе книг Леонида Соловьева "Повесть о Ходже Насреддине".
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