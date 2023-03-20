Турецкая студия выделит $1 млн на анимационный фильм Тимура Бекмамбетова

Российский режиссер Тимур Бекмамбетов и турецкая студия Yeni Dusler Animation разрабатывают анимационный фильм о приключениях Ходжи Насреддина, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Сообщается, что турецкая компания выделила около $1 млн на проект Бекмамбетова. Мультфильм будут показывать на территории Турции. Yeni Dusler Animation распространяет контент на телевидении и радиостанциях.

Новый анимационный фильм российского режиссера расскажет о приключениях Насреддина. Персонаж стал частью многих историй, в том числе книг Леонида Соловьева "Повесть о Ходже Насреддине".