Умер расследовавший смерти Майкла Джексона и Бриттани Мерфи коронер

Скончался 73-летний помощник главного коронера округа Лос-Анджелес Эд Уинтер. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уинтер стал известен тем, что брался за расследования обстоятельств смерти голливудских звезд. Он изучал причины смерти Майкла Джексона и первым обратил внимание на то, что у Джексона была передозировка снотворных инъекций. "Ими можно было уложить носорога или слона", - говорил Уинтер прессе.

Кроме того, Уинтер занимался смертями Уитни Хьюстон, Пола Уокера и Бриттани Мерфи, а в первый день работы ему пришлось иметь дело со смертью актрисы и модели Ланы Кларксон от рук музыканта Фила Спектора.

Известно, что смерть Уинтера наступила по естественным причинам.