Адам Сэндлер получил награду имени Марка Твена

Комедийному актеру Адаму Сэндлеру вручили награду имени Марка Твена в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На церемонии награждения присутствовали некоторые коллеги Сэндлера по фильмам и другие звезды, включая Дженнифер Энистон, Джадда Апатоу, Дрю Бэрримор, Стива Бушеми, Криса Рока и Бена Стиллера.

Всего звезда "Счастливчика Гилмора" и "Певца на свадьба" снялся более чем в 30 фильмах, которые заработали в мировом прокате более $3 млрд. Снимался Сэндлер и в драмах - например, "Любовь, сбивающая с ног" и "Неограненные драгоценности".

Сэндлер получил копию бронзового бюста Твена, созданного в 1884 году скульптором Карлом Герхардтом. Ранее эту премию получали Вупи Голдберг, Стив Мартин, Эдди Мерфи, Билл Мюррей и др.