Квентин Тарантино подтвердил завершение сценария для своего последнего фильма

Режиссер Квентин Тарантино подтвердил информацию о том, что закончил работу над сценарием для своего последнего фильма. Его слова цитирует AFP, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я закончил сценарий того, что станет моим последним фильмом. Полагаю, что мы, вероятно, снимем его осенью", - заявил Тарантино на презентации книги директора Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо.

Кинематографист также подтвердил, что проект будет носить название "Кинокритик". Он опроверг слухи о том, что главной героиней станет кинокритик Полин Кейл - по словам Тарантино, речь не будет идти о конкретном человеке. Действие будет разворачиваться в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе.

Тарантино много раз повторял, что планирует снять не более 10 картин. На данный момент, если считать две части боевика "Убить Билла" за одну кинокартину, в копилке режиссера насчитывается девять картин. Тарантино получил широкую известность и популярность в 1994 году после выхода на экраны фильма "Криминальное чтиво".