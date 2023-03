Лана дель Рей выходит замуж

Издание Billboard сообщает, что певица Лана дель Рей помолвлена с музыкантом Эваном Виникером, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Знаменитости скрывали свои отношения, однако за последние несколько месяцев их видели вместе на публике, в том числе на вечеринке на фестивале Chili Cook-Off в Малибу и, совсем недавно, в ресторане Pappy and Harriet's в Калифорнии. Будущий муж певицы - управляющий компании Range Media, занимающейся продюсированием артистов.

Ранее Лана дель Рей встречалась с музыкантом Джеком Донахью, участником электронной группы Salem. Бывшие избранники были в отношениях с начала 2022 года, точное время расставания неизвестно.

Несколько дней назад Лана дель Рей выпустила девятый студийный альбом "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd". Пластинка доступна на всех основных площадках (за пределами России). Всего на "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd" попали 16 песен. В работе над лонгплеем приняли участие Джон Батист, группа Bleachers, Отец Джон Мисти, рэперша Томми Джинезис и музыкант SYML.