Майкл Дуглас вышел в свет с сыном

78-летний Майкл Дуглас отправился на Бродвей вместе с сыном от голливудской актрисы. 22-летний Дилан вел себя уверенно перед камерами, передает Day.Az со ссылкой на Voice Mag.

Майкл и Дилан приехали на Бродвей по особенному поводу. Они посмотрели новую постановку под названием "Спокойной ночи, Оскар". Актер и его сын выбрались на премьерный показ, чтобы в числе первых увидеть шоу, которого с нетерпением ждали многие.

Дугласы тщательно подготовились к выходу в свет. Майкл предпочел темно-синий классический костюм, который он надел с рубашкой, оставив верхние пуговицы расстегнутыми. Такой расслабленный образ оказался к лицу звездному актеру из "Основного инстинкта".

Дилан тоже выбрал классический костюм, он не стал до конца застегивать рубашку. Молодой человек позировал фотографам рядом с отцом.

Звезда фильма "Легенда Зорро" и обладатель премии "Оскар" родились в один день с разницей в 25 лет. Они познакомились в 1998 году, а спустя два года поженились. У пары двое детей - сын и дочь. В 2013 году голливудские артисты объявили о разрыве. Майкл заверил, что устал терпеть перепады в настроении жены, у которой диагностировали депрессивное расстройство.

Однако в итоге супругам все-таки удалось сохранить отношения. Они смогли преодолеть все противоречия и остаться вместе.