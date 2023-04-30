Джастин Тимберлейк и Тайгер Вудс построят город в США

Знаменитый американский певец Джастин Тимберлейк и известный гольфист Тайгер Вудс построят в штате Флорида город со всеми удобствами, необходимыми для комфортной жизни. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новое поселение раскинется почти на 243 гектара. Тимберлейк и Вудс объединились вместе с предпринимателями Джо Льюисом и Марком Беллиссимо. Что касается жилья, то там построят частные дома на одну семью и многоквартирные объекты. Стоимость участков будет начинаться от трех миллионов долларов, а дома - от четырех миллионов.

По словам авторов проекта, в городе будет все необходимое, поэтому жителям не придется покидать его. Помимо жилья там также будет поле для гольфа, несколько теннисных кортов, бассейны, баскетбольная площадка, спортивный зал, парк с озером, центр с магазинами и офисами.