Советская межпланетная станция упала на Землю

Советская автоматическая межпланетная станция (АМС) "Космос-482" упала в Индийском океане.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

В соответствии с расчетами специалистов АО "ЦНИИмаш", аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 09:24 по московскому времени в 560 километрах западнее острова Средний Андаман и упал в Индийском океане западнее Джакарты.

По расчетам научного сотрудника Университета Дельфта Марко Лангбрукома, фрагменты выведенной из эксплуатации советской АМС "Космос-482" рухнут на Землю после 9 мая. Специалист ожидал, что в плотные слои земной атмосферы станция войдет 10 мая в 11:37 по московскому времени.

АМС "Космос-482" - дублер станции "Венера-8". Аппарат запущен 31 марта 1972 года на ракете "Молния-М" с космодрома Байконур. Из-за аварии разгонного блока АМС осталась на околоземной орбите.