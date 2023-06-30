https://news.day.az/showbiz/1577123.html Netflix решил выпустить самый дорогой сериал в истории
Netflix решил выпустить самый дорогой сериал в истории
Стриминговый сервис Netflix решил выпустить самый дорогой сериал в истории. Об этом сообщает "Комсомольская правда", передает Day.Az.
Предполагается, что данным сериалом станет экранизация культового аниме One Piece. Так, стоимость одного эпизода шоу оценивается в 18 миллионов долларов, а десять серий сезона обойдутся создателям в 180 миллионов долларов.
Премьера сериала назначена на 31 августа.
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