Стриминговый сервис Netflix решил выпустить самый дорогой сериал в истории. Об этом сообщает "Комсомольская правда", передает Day.Az.

Предполагается, что данным сериалом станет экранизация культового аниме One Piece. Так, стоимость одного эпизода шоу оценивается в 18 миллионов долларов, а десять серий сезона обойдутся создателям в 180 миллионов долларов.

Премьера сериала назначена на 31 августа.