«Игра в кальмара» добавила еще восемь артистов в актерский состав для второго сезона

Всемирный хит "Игра в кальмара" от Netflix завершил набор актеров на второй сезон, пишет The Hollywood reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Восемь актеров - Пак Гю Ён, Чо Ю Ри, Кан Э Сим, Ли Дэвид, Ли Джин Ук, Чхве Сын Хён, Ро Джэ Вон и Вон Джи Ан - подписали контракт на участие в сериале. Они присоединяются к Ли Чжон Чжэ, Ли Бён Хун, Хван Чжун Хо и Гон Ю, а также к новичкам Йим Си Вану, Кан Ха Нылю, Пак Сон Хуну и Ян Дон Гыну, о участии которых было объявлено е ранее в июне.

По информации издания, на этой неделе актеры собрались вместе для первой читки второго сезона, а производство второго сезона планируется начать в конце этого года. Создатель сериала, режиссер и исполнительный продюсер Хван Дон Хёк будет руководить каждым эпизодом нового сезона.

Премьера "Игры в кальмара" состоялась в октябре 2021 года и стала крупнейшим сериалом Netflix за все время, как по часам просмотра (2,2 миллиарда по всему миру за первые 13 недель), а согласно недавно обновленному показателю просмотров стримера, который показывает эквивалент 265,2 миллиона полных просмотров первого сезона. Сериал получил шесть премий "Эмми" в 2022 году, в том числе за лучшую мужскую роль и за лучшую режиссуру драматического сериала Хван.

Также стало известно, что актер из сериала "Игра в кальмара" Ли Джон Джэ стал лицом рекламы Gucci.