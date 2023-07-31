Брэд Питт отложил съемки фильма «Апогей»

Актер Брэд Питт приостановил съемки фильма "Апогей" о Формуле-1, чтобы поддержать забастовку актеров в Голливуде. Об этом сообщает The Sun., передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Звезда призвал создателей отложить запланированные съемки на два месяца, несмотря на то, что процесс уже начался.

"Брэд, наверное, один из самых славных парней в Голливуде, а этот шаг только укрепляет его репутацию", - признался источник издания.

Съемки проходили в Европе. Часть должна была сниматься во время реальных спортивных состязаний, и в выходные команда "Апогея" планировала поехать в Бельгию, чтобы поснимать во время Гран-при страны 30 июля. Однако теперь этого не произойдет, подчеркивает Deadline.

Фильм "Апогей" расскажет историю вымышленного гонщика Сонни Хейса. По сюжету ветеран автогонок возвращается к спорту спустя 30 лет в качестве наставника молодого таланта из команды Apex. Режиссером выступил Джозеф Косински ("Топ Ган: Мэверик", "Обливион"). Помимо Питта, в каст вошел Демсон Идрис, известный по сериалам "Снегопад" и "Черное зеркало".

Питт и Идрис во время подготовки к ролям тренировались управлять адаптированными автомобилями серии "Формула-2" на высокой скорости под руководством семикратного чемпиона "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона.