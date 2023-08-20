Звезда «Эмили в Париже» стала глобальным амбассадором Pandora

Ювелирный бренд Pandora выбрал актрису Эшли Парк в качестве нового глобального посла. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Для меня большая честь работать с Pandora. Я помню первый браслет Pandora, который я получила на день рождения. И сегодня меня особенно привлекает стремление Pandora к творчеству, к тому, чтобы сделать каждый момент и каждую историю особенными с помощью персональной стилизации", - сказала Парк.

Она будет сниматься в рекламных кампаниях бренда, участвовать в международных мероприятиях Pandora и появляться на страницах СМИ в украшениях ювелирного дома.

Актриса стала популярна благодаря ролям в сериалах Netflix "Эмили в Париже" и "Грызня". Она также выступала на Бродвее в постановках "Мамма Миа", "Дрянные девчонки" и "Король и я".

В феврале Эшли Парк вышла на ковровой дорожке премии SAG Awards 2023 в лангетке на лодыжке. Актриса получила травму ноги на открытии отеля Atlantis Royal в Дубае в январе.