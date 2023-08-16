Бойфренд Холли Берри рассмешил забавными фотографиями с актрисой в день ее рождения

Голливудская актриса Холли Берри 14 августа отмечает свой день рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, в особый день бойфренд звезды, известный музыкант Ван Хант, поздравил свою любимую в соцсетях. На своей странице в Instagram певец поделился забавными фотографиями с Холли.

На фото актриса преимущественно позировала в разных косметических масках для лица, а также вместе с любимым делала клоунский грим. Также на одной из фотографий Холли в шляпе бежала на орбитреке.

"Это женщина, которую я люблю! За маской. Она смешит меня до боли. Я вижу ее под маской. Всегда видел. С днем рождения, любимая", - обратился к актрисе Хант.

Холли также отреагировала на приветствие музыканта в комментариях. Звезда поблагодарила своего избранника за то, что любит ее любой.

"Благодарю тебя, Ван, за то, что ты всегда позволял мне быть собой и все равно любил меня", - написала Берри.