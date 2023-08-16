Дженнифер Лопес вблизи показала свое лицо без капли косметики и фильтров

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показалась без капли косметики.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, 54-летняя знаменитость продемонстрировала свою естественную красоту на новых кадрах в Instagram, на которых не стеснялась приблизиться к камере.

"Никаких фильтров. Вся я. Это я сейчас, в 54, счастливая и сияющая", - написала Лопес.

Как поделилась певица, ухаживать за собой ей помогает ежедневная beauty-рутина. Знаменитость делает массаж лица, а также не пренебрегает кремами и сыворотками. Кстати, в кадре Джей Ло похвасталась результатами после нанесения средства из своей линейки косметики JLoBeauty.