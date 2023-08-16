https://news.day.az/showbiz/1589808.html Дженнифер Лопес вблизи показала свое лицо без капли косметики и фильтров - ФОТО
Дженнифер Лопес вблизи показала свое лицо без капли косметики и фильтров - ФОТО
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показалась без капли косметики.
Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, 54-летняя знаменитость продемонстрировала свою естественную красоту на новых кадрах в Instagram, на которых не стеснялась приблизиться к камере.
"Никаких фильтров. Вся я. Это я сейчас, в 54, счастливая и сияющая", - написала Лопес.
Как поделилась певица, ухаживать за собой ей помогает ежедневная beauty-рутина. Знаменитость делает массаж лица, а также не пренебрегает кремами и сыворотками. Кстати, в кадре Джей Ло похвасталась результатами после нанесения средства из своей линейки косметики JLoBeauty.
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