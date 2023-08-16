Умер актер из «Игры престолов»

Британский актер, исполнитель роли пастуха в сериала "Игра престолов" Даррен Кент скончался в возрасте 36 лет. Об сообщает агентство Carey Dodd Associates в социальной сети Х (бывший Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Актер скончался в пятницу, 11 августа, в окружении родителей и лучшего друга. Кент принял участие в съемках ряда проектов на "Би-би-си", в том числе "Жители Ист-Энда" и адаптация "Отверженных". Одной из последних работ актера стали съемки в картине "Подземелья и драконы: Честь среди воров".

В сериале "Игра престолов" Даррен Кент появился в десятом эпизоде четвертого сезоне. Он исполнил роль пастуха, который принес тело сожженной драконом дочери королеве Дейенерис Таргариен.