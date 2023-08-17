У звезды «Теории большого взрыва» развилась болезнь из-за ношения дочери

37-летняя американская актриса, звезда сериала "Теория большого взрыва" Кейли Куоко пожаловалась на болезнь. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

У актрисы развился туннельный синдром обоих запястий. По словам Куоко, это произошло из-за частого ношения на руках четырехмесячной дочери Матильды. "Так действительно бывает, погуглите. Единственный способ восстановиться - начать упражнения, не используя руки", - рассказала она.

Куоко отметила, что для нее звучало безумием никак не использовать запястья во время тренировок, однако тренер научил ее правильному обращению с больными руками. Она рассказала, что теперь может приседать, бегать на тренажере и даже устраивать спарринги без помощи рук.