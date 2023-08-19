Известная американская поп-певица Бритни Спирс прокомментировала развод с мужем Сэмом Асгари. В посте, опубликованном в соцсети Instagram, она высказалась о расставании с супругом словами "больше не могла терпеть эту боль", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы с Сэмом больше не вместе. (...) Я здесь не для того, чтобы объяснять, почему мы расстались, потому что это, честно говоря, никого не касается! Скажу только, что я больше не могла терпеть эту боль", - написала певица.

Спирс также поблагодарила поклонников, которые присылают ей сообщения с поддержкой.

О том, что Спирс и Асгари решили развестись, стало известно 17 августа. По данным TMZ, супруги постоянно ссорились, во время конфликтов Спирс неоднократно избивала супруга. Утверждается, что причиной расставания могла стать измена: Асгари обвинил певицу в неверности.