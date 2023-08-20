Ариана Гранде представила свой новый аромат

30-летняя певица Ариана Гранде опубликовала в Instagram два поста, в которых она представила свой новый аромат Cloud Pink. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Духи пополнили ее парфюмерную коллекцию, созданную совместно с брендом Ulta Beauty. Для рекламного постера аромата певица снялась в фиолетовом платье без бретелек, держа в руках розово-белый флакон с духами Cloud Pink в форме облака.

В середине июля стало известно, что певица Ариана Гранде рассталась со своим супругом, агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом. Пара не жила вместе с начала года. Спустя несколько месяцев семья решила дать своему союзу еще один шанс, однако попытка оказалась неуспешной, и они разошлись. Причиной для этого послужил насыщенный график звезды и многочисленные папарацци, которые преследовали пару.

После Ариану Гранде застали с актером Итаном Слейтером на съемочной площадке фильма "Злая". Сейчас новый предполагаемый бойфренд певицы Слейтер подал на развод с женой.