Мадонна решила избавиться от семейной винодельни

Американская певица Мадонна решила избавиться от семейного виноградника и винодельни в Мичигане, которую в 1995 году основал ее отец. Она выставила объект на продажу почти за пять миллионов долларов, сообщает Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Винодельня Ciccone с домом находится в деревне Саттонс-Бей на участке площадью более 30 гектаров. Там также есть дегустационный зал, амбар и место для проведения мероприятий. Отец певицы приобрел участок более 20 лет назад. Теперь за него просят 4,9 миллиона долларов.

По словам риелтора, который занимается поиском покупателя, виноградник представляет собой невероятный объект недвижимости. Новый владелец сможет дальше развивать производство, что увеличит его стоимость.