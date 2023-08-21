Американскую певицу раскритиковали за белое платье на свадьбе

Американская певица Лана Дель Рей (настоящее имя - Элизабет Вулридж Грант) посетила свадьбу подруги в наряде белого цвета и подверглась критике в сети.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующие комментарии появились на Page Six.

Знаменитость пришла на церемонию бракосочетания актрисы Маргарет Куэлли и солиста группы The Bleachers Джека Антоноффа, которая состоялась в Нью-Джерси. Папарацци запечатлели поп-исполнительницу в белом мини-платье с розовом цветочным принтом и тапках на платформе того же цвета. В руках она держала голубую сумку люксового бренда Prada.

Читатели издания не оценили наряд Дель Рей и обругали ее под размещенными снимками. "Почему Лана решила надеть именно белое платье?", "Белое на свадьбу?", "Неужели не было другого платья?", "Как же странно. Почему белый наряд?" - высказывались пользователи сети.