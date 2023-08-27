Жена Джастина Бибера показала блеск для губ с «оттенком пончика»

Модель Хейли Бибер снялась в рекламной кампании собственного косметического бренда Rhode. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками она поделилась в социальных сетях.

26-летняя Хейли Бибер позировала в красной косухе на голое тело и велосипедках. Образ дополнили солнцезащитные очки. В рекламе она представила лимитированный блеск для губ со вкусом легендарного Strawberry Glazed Doughnut от бренда пончиков Krispy Kreme.

В 2022 году Хейли Бибер впервые выпустила линию средств по уходу за кожей. Бренд получил название Rhode Skin. В ассортименте марки было всего три продукта: увлажняющий крем, флюид для сияния кожи и бальзам для губ. Упаковка косметических средств минималистична, а каждый продукт стоил около $30.

Хейли замужем за 29-летним канадским певцом Джастином Бибером. Звезды поженились в 2018 году. В конце июля модель спровоцировала слухи о беременности. В одном из фанатских аккаунтов Джастина и Хейли Бибер было опубликовано свежее фото модели с округлившимся животом. На снимке супруги были запечатлены за кулисами во время концерта рэпера Дрейка на стадионе Barclays Center stadium в Нью-Йорке. Модель модель была одета в укороченную майку и спортивные штаны с заниженной талией. Поклонники пары обратили внимание на то, что Хейли держит руки на заметно округлившемся животе.