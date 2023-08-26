Бритни Спирс после развода арендовала бывшему элитное жилье за $10 тыс

Американская певица Бритни Спирс после заявления о разводе с фитнес-тренером и моделью Сэмом Асгари ошеломила своим поступком.

Как известно, бывший муж звезды покинул их общий дом и теперь живет в квартире в Лос-Аджелесе. Правда, как говорят инсайдеры TMZ, деньги за жилье в элитном доме платит именно Бритни.

По словам источников, певица арендует экс-возлюбленному квартиру за немалую сумму в 10 тысяч долларов в месяц, передает Day.Az со ссылкой на TSN.

Неожиданно, но такой совет Спирс дали его менеджеры и адвокаты. Таким образом они пытаются как-то "сгладить конфликт". После развода Сэм планирует раскрыть много неприятных подробностей о жизни с экс-женой и обжаловать пункт брачного договора о неразглашении конфиденциальной информации их отношений. Теперь Бритни всеми способами пытается спасти остатки репутации.

Сейчас экс-супруги почти не общаются, а все вопросы решают их адвокаты. Однако Бритни и Сэм уже успели поделить общих домашних животных, а именно пятерых собак разных пород. Так, Асгари забрал себе добермана по кличке Порш, а у Спирса остались четыре других любимца.