«Барби» стал самым кассовым глобальным релизом Warner Bros.

Фильм "Барби" режиссера Греты Гервиг стал самым кассовым мировым релизом в истории Warner Bros. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Variety.

С первой строчки самых кассовых фильмов студии он сместил последнюю картину франшизы "Гарри Поттер" 2011 года, собравшую в глобальном прокате $1 341 511 219.

За последний уик-энд картина о побеге Барби (Марго Робби) из кукольной страны заработала $18,2 млн в 75 странах мира, ненамного обогнав последнего "Гарри Поттера".

"Барби", уточняется в публикации может обойти и "Братьев Супер Марио в кино" Universal Pictures Illumination Nintendo, вышедших в прокат в апреле 2023 года и собравших в мире $1 359 114 753.

Известно, что "Барби" стал самым кассовым дебютом года - здесь фильм обогнал "Братьев Супер Марио в кино", собравших в первые прокатные выходные $146,4 млн. Кроме того, он стал самым кассовым фильмом Warner Bros. в США.