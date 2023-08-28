Скончалась актриса, являвшаяся голосом Харли Квин

На 68-м году жизни скончалась известная американская актриса, телеведущая и сценаристка Арлин Соркин, передаёт THR.

Арлин главным образом известна по озвучке Харли Квинн в мультсериалах "Новые приключения Бэтмена", "Статический шок" и "Лига справедливости", в полнометражных мультиках и играх.

Соркин снималась в сериалах "Дни нашей жизни" и "Фрейзер", в фильме "Хорошенький мужчина" и других проектах.