Ирина Шейк и Брэдли Купер подогрели слухи о воссоединении после фото в объятиях

Супермодель Ирину Шейк засняли на отдыхе с бывшим мужем, актером Брэдли Купером, и их дочерью в Италии. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Page Six и публикует новые фото папарацци.

На снимках семья проводила время на яхте. Журналистам удалось поймать момент, когда пара обнималась на публике. Фотографии спровоцировали новую волну слухов о воссоединении модели и актера. Однако пара никак не подтверждала информацию и не комментировала совместное путешествие.

Ирина Шейк и Брэдли Купер начали встречаться весной 2015 года, а в марте 2017 года у них родилась дочь. В 2019 году пара распалась после четырех лет совместной жизни. Летом 2022 года бывшие возлюбленные спровоцировали слухи о воссоединении, отправившись в совместный отпуск на Багамы. Впоследствии супермодель не раз замечали вместе с актером на прогулках и светских мероприятиях.

В начале лета в таблоидах появилась информация о том, что Шейк начала встречаться с бывшим мужем модели Жизель Бюндхен, футболистом Томом Брэди. С тех пор пара неоднократно попадала в объективы папарацци.