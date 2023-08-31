Дочери Майкла Джексона угрожают

Дочери американского певца Майкла Джексона Пэрис начали угрожать из-за того, что она не стала поздравлять своего отца с днем рождения в социальных сетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает TMZ.

Наследница поп-звезды 29 августа, в день 65-летия артиста, разместила публикацию на данную тему на своей странице.

"Сегодня день рождения моего отца. И когда он был жив, он ненавидел тех, кто отмечал его день рождения, говорил ему: "С днем рождения", праздновал его и тому подобное. Он не хотел, чтобы мы даже знали, когда у него день рождения, потому что он не хотел, чтобы мы устраивали для него вечеринку", - написала дочь знаменитости.

Публикация вызвала резкую реакцию фанатов. Они заявили, что таким образом она не отдала дань уважения Джексону.

В феврале текущего года стало известно, что представители Майкла Джексона могут продать 50 процентов его акций. У музыки Джексона может появиться новый совладелец, если между представителями исполнителя и Sony будет заключена сделка на сумму в размере около миллиарда долларов.