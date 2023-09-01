Выход фильма «Изгоняющий дьявола» перенесли

Студия Universal решила изменить дату выхода мистического хоррора "Изгоняющий дьявола: Верующий" на неделю раньше, после того, как певица Тейлор Свифт анонсировала кинотеатральный релиз своего нового концерта. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Лента должна была выйти в американских кинотеатрах 13 октября, но релиз решили перенести из-за совпадения аудиторий Тейлор Свифт и любителей ужастиков - молодых женщин. Теперь премьера сиквела состоится 6 октября.

В конце июля появился трейлер продолжения культового ужастика 70-х. Режиссером выступил постановщик Дэвид Гордон Грин, который ранее снял три фильма из перезапущенной франшизы "Хэллоуин".

Новый фильм расскажет историю отца и дочери, проживающих в небольшом американском пригороде. Однажды в девочку вселяется потусторонний демон, который завладевает сознанием ребенка.

Продюсеры картины сразу анонсировали еще два продолжения запланированной трилогии. Второй фильм будет называться Deceiver ("Лжец"). Его планируют выпустить в мировой прокат весной 2025 года.

29 июля сообщалось, что фанаты Тейлор Свифт вызвали рекордную сейсмическую активность на ее концерте в Сиэтле. Она оказалась сопоставима с землетрясением магнитудой 2,3.