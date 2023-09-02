Леонардо ДиКаприо попал в объективы камер с новой возлюбленной

Отпуск Леонардо ДиКаприо подошел к концу. Голливудского актера засняли в Лос-Анджелесе.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, 48-летний актер вернулся из Санта-Моники, где ранее был замечен с итальянской моделью Витторией Черетти. Актера вновь сфотографировали со звездой, когда они выходили из аэропорта (правда, из разных выходов).

Напомним, прошлой осенью появились слухи, что Леонардо ДиКаприо влюблен в Джиджи Хадид (однако модель не торопилась отвечать ему взаимностью). Звезд не раз видели вместе на свиданиях, но вскоре появилась новость, что они расстались. А на днях инсайдеры сообщили новые подробности отношений Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид. Пишут, что они просто хорошо проводят время вместе (в общем, ничего серьезного).