Кристофер Нолан стал лучшим режиссером за последние 25 лет

Автор фильмов "Интерстеллар" и "Оппенгеймер" Кристофер Нолан признан лучшим режиссером за последние 25 лет по мнению пользователей сайта Rotten Tomatoes. Об этом сообщили представители сайта со ссылкой на опрос, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В опросе было представлено 64 режиссера, дебютировавших с 1998 года. Среди них были такие кинематографисты, как Тайка Вайтити ("Реальные упыри", "Тор: Рагнарек"), Даррен Аронофски ("Черный лебедь", "Реквием по мечте"), София Коппола ("Крестный отец", "Трудности перевода"), Пон Джун Хо ("Паразиты", "Сквозь снег"), Грета Гервиг ("Барби", "Маленькие женщины"), Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд", "Одержимость").

В финал вышли два режиссера - Кристофер Нолан и Дени Вильнев ("Бегущий по лезвию 2049", "Дюна"). Нолан победил Вильнева только с 56% против 44%. По данным сайта, в финальном туре было подано около 30 тысяч голосов.

Нолан дебютировал в качестве режиссера в фильме "Преследование". Его вторая картина "Помни" была номинирована на премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. С тех пор картины режиссера были номинированы на "Оскар" 28 раз.

21 июля 2023 года состоялась мировая премьера картины Нолана "Оппенгеймер". Байопик рассказывает об американском физике и создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймер (Киллиан Мерфи). В ролях - Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью, Гари Олдман, Рами Малек, Кеннет Брана и Джош Хартнетт.