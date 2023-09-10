https://news.day.az/showbiz/1595538.html Nirvana выпустит 53 неизданных трека
Nirvana выпустит 53 неизданных трека
Юбилейный релиз альбома группы Nirvana "In Utero" выйдет к 30-летию пластинки. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В альбом войдут 53 неизданных концертных трека легенд гранжа, а также ранее не опубликованные фотографии.
Юбилейное издание выйдет на виниловых пластинках и CD-дисках, к вариантам подарочных изданий будут приложены книга, фанзин, флаеры на концерты, проходки за кулисы.
Всего в юбилейный релиз войдут 72 трека, включая концертные записи 1993 и 1994 года.
Альбом, в который, в частности, входят хиты "All Apologies" и "Heart-Shaped Box", вышел 21 сентября 1993 года. Это последний студийный альбом Nirvana.
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