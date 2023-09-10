Киноконцерт Тейлор Свифт может стать самым кассовым в США

Киноонцерт Тейлор Свифт может стать самым кассовым шоу в своем жанре в США. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предполагается, что кинотеатральная версия концерта Taylor Swift: The Eras Tour соберет $100 млн в первый уикенд проката.

Общая касса фильма в Северной Америке может достигнуть $150 млн и перевалить за эту сумму.

Сейчас самым успешным концертным фильмом в США является "Джастин Бибер: Никогда не говори никогда", заработавший в 2011 году $73 млн. Сборы ленты по миру составили $99 млн.

В мировом прокате рекордсменом является документальный фильм-концерт "Майкл Джексон: вот и все", посвященный репетициям несостоявшегося камбэка певца. В 2009 году картина заработала $261,2 млн в мировом прокате.

Фильм-концерт Тейлор Свифт выйдет на экраны в США и Канаде 13 октября.