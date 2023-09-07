85-летний Энтони Хопкинс сыграл на рояле для сотрудников отеля

Британский актер Энтони Хопкинс продемонстрировал свои навыки игры на рояле сотрудникам гостиницы. Видеороликом актер поделился с подписчиками своего личного блога, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На видео 85-летний Энтони Хопкинс играет классическую пьесу на рояле в пустом холле отеля. Когда актер закончил играть и встал из-за рояля, персонал гостиницы проводил его бурными аплодисментами.

"Мелодии вторника. Пустой отель - идеальное место", - подписал видео Энтони Хопкинс.

Подписчики актера восхитились его мастерством.

"Представьте, что вы заходите в отель, а сэр Энтони Хопкинс просто играет на пианино", "Какая честь услышать вашу игру. Спасибо, что поделились", "Талантливый человек талантлив во всем", "Это невероятно красиво! Спасибо вам за игру", "Браво, маэстро", - написали пользователи в комментариях.

Энтони Хопкинс наиболее известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон". В первой, почти двухчасовой, части франшизы его персонаж присутствует в кадре всего 16 минут, но за эту роль он был удостоен премии "Оскар".

В 1987 году Хопкинс получил от королевы Елизаветы II звание командора ордена Британской империи, а в 1993 - титул рыцаря-бакалавра, дающий право на приставку "сэр" перед именем.