Жизель Бюндхен купила дом за 9,1 млн долларов

Супермодель Жизель Бюндхен купила поместье с девятью спальнями в Саутвест-Ранчес, на северо-западе от Майами. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В новом доме расположились полноразмерное футбольное поле, бассейн, гидромассажная ванна, теннисные корты и площадки для верховой езды. Жизель Бюдхен давно увлекается верховой ездой, как и ее дети от бывшего мужа Тома Брэди. Она также занималась верховой ездой в Коста-Рике.

На втором этаже дома расположена спальня с отдельной гостиной, ванной комнатой и гардеробной. На кухне установлены кварцевые столешницы, привезенные из Италии, и огромный остров с барной стойкой. Всего за дом супермодель отдала 9,1 млн долларов.

В сентябре 2022 года Жизель Бюндхен рассталась со своим супругом, игроком в американский футбол Томом Брэди. Супермодель и спортсмен поженились в феврале 2009 года после двух лет романа. Их брак продлился 12,5 года. У бывших супругов есть двое детей: 13-летний сын Бенджамин Рейн и 10-летняя дочь Вивиан Лейк.