Звезда "Барби" раскрыл секрет хорошей формы

Американский актер китайского происхождения Симу Лю признался, что любит вкусно поесть, а тренировки в спортзале ему не особенно нравятся.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cпособ, который помогает ему поддерживать себя в хорошей форме, он раскрыл в интервью GQ.

Звезда "Барби" и киновселенной Марвел рассказал, что оборудовал в гараже личный тренажерный зал, которым он почти не пользуется. Вместо силовых тренировок 34-летний Лю предпочитает каждый день играть в баскетбол и другие командные виды спорта. "Для меня это гораздо важнее, чем поднять энное количество килограммов или сделать сколько-то отжиманий. Речь идет о подвижности, выносливости и совместном времени с друзьями", - сказал актер.

Кроме того, Лю похвастался хорошим метаболизмом, который позволяет ему есть практически любую пищу. По его словам, больше всего он любит блюда азиатской кухни - пельмени на пару, рис и жаркое из мяса. Артист заявил, что придерживается интервального голодания, чтобы не набирать лишние килограммы. "Я люблю еду, но просто не надо есть слишком поздно", - заключил Лю.