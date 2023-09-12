Джо Джонас на концерте высказался о разводе с Софи Тернер

Певец Джо Джонас высказался о разводе с актрисой Софи Тернер во время концерта своей группы Jonas Brothers в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Неделька была сумасшедшей. Но я хочу сказать - если вы слышите что-то не из этих губ - не верьте, хорошо?" - намекнул 34-летний исполнитель на слухи, сопровождающие его развод со звездой "Игры престолов".

Кроме того, Джонас поблагодарил фанатов за любовь и поддержку.

Затем Джонас исполнил песню Hesitate, которую когда-то посвятил своей супруге.

3 сентября стало известно, что Тернер и Джонас разводятся. Спустя несколько дней инсайдер из окружения пары заявил, что Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер из-за ее "постоянных вечеринок". Затем в прессе появились слухи о том, что Тернер страдала от послеродовой депрессии, а выходить в свет ее заставлял муж.

Вскоре после этого Джо Джонас попал в объективы папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу с дочерьми. Рядом с ним шла няня, держа на руках младшую дочь Джонаса и Тернер, имя которой супруги так и не озвучили.