Софи Тернер замечена впервые после развода с Джо Джонасом

Папарацци впервые засняли Софи Тернер после новости о разводе с Джо Джонасом. Ее заметили во время съемок фильма "Джоан" в Испании. К слову, в картине она играет Джоан Ханнингтон - самую известную воровку драгоценностей, передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

На фото она была в коротких шортах и майке. Также на актрисе был парик. Судя по ее состоянию на снимках, она нелегко переживает последние новости.

Напомним, в 2019 году Софи Тернер и Джо Джонас тайно поженились в Лас-Вегасе, а через месяц влюбленные сыграли грандиозную свадьбу, на которой присутствовали их родственники и друзья.