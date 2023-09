Тейлор Свифт побила рекорд музыкальной премии от MTV

Американская поп-певица Тейлор Свифт побила рекорд музыкальной премии MTV VMA. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Она стала первой артисткой, которая получила награду за лучший клип года четыре раза. В 2023 году она стала лауреаткой MTV VMA с видео на песню Anti-Hero, в разные годы призы получали ее клипы на треки All Too Well: The Short Film, Bad Blood и You Need to Calm Down. Награду ей вручал воссоединившийся для выхода на сцену в этой церемонии бойз-бэнд NSYNC.