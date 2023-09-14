Бывший участник One Direction попал в больницу и находится в плохом состоянии

Бывший участник британской группы One Direction Лиам Пейн попал в больницу во время отпуска в Италии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Sun со ссылкой на близкий к артисту источник.

Издание уточняет, что 30-летний Пейн и его девушка Кейт Кэссиди отмечали годовщину их отношений на озере Комо в Италии, когда артист почувствовал недомогание. Ему вызвали скорую медицинскую помощь и поместили в больницу, где он находится до сих пор. "Лиам в плохом состоянии, но ему уже лучше. Наконец врачи смогут разобраться, что с ним происходит", - рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что певец останется под наблюдением врачей еще как минимум шесть дней, пока не будут получены результаты его анализов.