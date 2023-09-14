Звезда «Барби» поддержала бастующих актеров Голливуда

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби поддержала забастовку Гильдии киноактеров США. На это обратил внимание портал "Канобу", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Звезда фильма "Барби" присоединилась к пикету коллег - она прошлась по улице в футболке с надписью "SAG-AFTRA (профсоюз, объединяющий Гильдию киноактеров США (SAG) и Американскую федерацию актеров телевидения и радио (AFTRA)) на забастовке" и с транспарантом с такой же надписью.

Ранее сообщалось, что российские кинотеатры готовы к штрафам за показ фильмов "Барби" Греты Гервиг и "Оппенгеймер" Кристофера Нолана без прокатного удостоверения. Отмечалось, что каждая столичная киносеть принимает решение о показе картин самостоятельно: оба проекта показываются бесплатно в рамках предсеансового обслуживания перед отечественными короткометражными фильмами.