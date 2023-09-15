Меган Маркл вышла в свет и парализовала работу сайта модного бренда

Появление американской актрисы Меган Маркл на международном соревновании ветеранов Invictus Games парализовало работу сайта модного бренда J.Crew.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает New York Post.

42-летнюю знаменитость заметили в Дюссельдорфе на упомянутом мероприятии, организатором и попечителем которого является ее муж, принц Гарри. Телезвезда вышла в свет в льняных коротких шортах, черной майке и оверсайз-пиджаке белого цвета, стоимость которого на сайте марки J.Crew. составляет 158 долларов (15 тысяч рублей).

После этого поклонники Маркл стали массово заходить на сайт производителя жакета в попытке купить вещь как у кумира. В конечном счете интернет-портал перестал обновляться из-за наплыва пользователей сети. "Фанаты Маркл сломали сайт - ее влияние на публику не уменьшается!", "Я пытаюсь зайти на сайт уже полтора часа, но безуспешно. Я хочу этот пиджак", "Такое ощущение, что "эффект Меган Маркл" продолжается! J.Crew не выдерживает", - написали юзеры в соцсетях.