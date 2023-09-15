Селена Гомес стала мемом на MTV Video Music Awards

Американская певица Селена Гомес стала героиней мемов после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2023.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, причиной этого стало недовольное выражение лица знаменитости, которое "вовремя" попало в объективы камер. Это произошло именно тогда, когда ведущий церемонии озвучил имя американского певца Криса Брауна, номинированного на "Лучшее R&B-видео".

Исполнитель довольно скандальная личность в шоу-бизнесе, ведь в 2009 году он избил певицу Рианну. Выражение лица Селены Гомес в Сети трактовало тем, что она была недовольна упоминанием имени скандального Криса Брауна.

Впрочем, похоже, исполнительница не оценила подобные шутки. В своем Instagram знаменитость отметила, что отныне на публичных мероприятиях не будет проявлять свои эмоции и будет с каменным лицом, чтобы больше не стать героиней мемов.

"Я никогда больше не стану мемом. Я лучше буду сидеть неподвижно, чем меня будут осуждать за то, что я являюсь сама собой", - возмутилась артистка.