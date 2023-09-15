Звезда "Людей Икс" в третий раз стал отцом и показал новорожденного ребенка

Голливудский актер Лиев Шрайбер и его избранница, "Мисс Южная Каролина" Тейлор Нейсен, стали родителями.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, у пары родилась дочь еще 27 августа, но только сейчас Лиев сообщил об этом лично в своем Instagram. Актер опубликовал два фото. На одном снимке дочурка крохотной ручкой держит папу за палец, а на следующем кадре Шрайбер показал маленькую ножку девочки.

К слову, знаменитость уже и рассекретила имя третьего ребенка. Лиев и Тейлор назвали дочь Хейзел Би.

"Так счастлив, что Хейзел Би наконец-то появилась на свет. Она родилась рано утром 27 августа. Мама и ребенок очень счастливы и здоровы. Спасибо всем за любовь и поддержку", - поделился актер.

Отметим, для Тейлор Нейсен это первый ребенок, в то же время для Лиева Шрайбера - третий. От предыдущих отношений с актрисой Наоми Уоттс актер воспитывает дочь Сашу и сына Сэмюэля.

С Тейлор Нейсен знаменитость находится в отношениях уже более пяти лет. В июле 2023 года влюбленные сыграли тайную свадьбу и официально стали мужем и женой.