Гильермо дель Торо планирует съемки «Доктора Франкенштейна»

Мексиканский режиссер испанского происхождения Гильермо дель Торо планирует начать съемки своего нового проекта для стриминга Netflix "Доктор Франкенштейн" в феврале 2024 года. Об этом сообщает портал World Of Reel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В фильме снимутся Оскар Айзек, Миа Гот и Эндрю Гарфилд. Его действие развернется в Восточной Европе XIX века. Лента расскажет о докторе Претории, который разыскивает монстра Франкенштейна. Его не видели после пожара сорокалетней давности. Преторий планирует продолжить эксперименты над Франкенштейном.

"Я с самого детства мечтал снять фильм о Франкенштейне", - признавался дель Торо в интервью 2008 года.

В марте 2023 года Гильермо дель Торо получил "Оскар" за мультфильм "Пиноккио". Проект снят по мотивам сказки "Приключения Пиноккио" итальянского писателя Карло Коллоди. Анимация также удостоилась премии "Золотой глобус".