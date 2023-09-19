Меган Маркл вышла в свет в наряде популярного и доступного бренда
Американскую актрису Меган Маркл заметили в наряде испанского бренда Zara из массмаркетового сегмента.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующие снимки публикует Page Six.
42-летняя знаменитость появилась в Дюссельдорфе на международном соревновании ветеранов Invictus Games, создателем и попечителем которого является ее супруг, принц Гарри. Герцогиня Сассекская вышла в свет в льняном комбинезоне Zara бежевого цвета и блейзере в тон. При этом в качестве обуви она выбрала сандалии YSL за 725 долларов.
На размещенных кадрах видно, что из аксессуаров на Маркл были серьги-кольца модного дома Bottega Veneta стоимостью 305 долларов, солнцезащитные очки и золотая подвеска люксового бренда Brilliant Earth, цена которой составляет 995 долларов. В то же время волосы телезвезда распустила, а на ее лицо нанесли нюдовый макияж.
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