Как Хью Джекман будет делать 290 млн. с супругой

Известного австралийского актера, звезду ленты "Люди Икс" Хью Джекмана и его бывшую жену Дебору-Ли Фернесс ждет раздел совместного имущества.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, западные СМИ узнали, кому что достанется после развода. В частности, Джекман вместе с бывшей делит совместное имущество, стоимость которого оценивается в 290 миллионов долларов.

Но, похоже, бывшие влюбленные не собираются делать скандалы и выяснять, кому что достанется. Джекман и Фернесс хотят разделить все имущество поровну. Они считают, что за 27 лет нажили немало состояния, которое будет очень сложно делить. Так что бывшие выбрали самый легкий вариант раздела.

"Их жизнь была настолько переплетена, поэтому это чрезвычайно сложный и изнурительный процесс - разделить все и выяснить, кто что получит с точки зрения активов и финансов", - рассказал инсайдер изданию US Weekly.

Отметим, у бывших супругов есть немало совместной недвижимости. В их собственности квартира и пентхаус в Нью-Йорке, а также квартира в Мельбурне и дом в Хэмптонсе.

Что касается детей, то они уже совершеннолетние. В частности, приемному сыну экс-супругов Оскару 23 года, а дочери Аве - 18.