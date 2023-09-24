Бритни Спирс запретили общаться с журналистами

Команда американской певицы Бритни Спирс запретила ей общаться с журналистами. Об этом пишет Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что такое решение было принято из-за эксцентричных постов певицы в Instagram. Окружение Спирс считает, что она не готова давать интервью.

При этом другой источник, близкий к артистке, настаивает на том, что решение остается исключительно за исполнительницей. "Она свободная женщина. Она сама решит. Это ее выбор", - сказал он.