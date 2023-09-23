Особняк из фильма "Дьявол носит Prada" продали за $26,5 млн

Шикарный таунхаус с семью спальнями на Манхэттене, показанный в фильме "Дьявол носит Prada", продали за $26,5 млн (2,5 млрд). Об этом сообщают The Wall Street Journal и издание Mansion Global, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"В фильме 2006 года таунхаус появился как дом персонажа Мерил Стрип. В реальной жизни дом был куплен в 2003 году Крейгом Эффроном за 8,8 млн долларов. Новый владелец неизвестен", - говорится в публикации Mansion Global.

Отмечается, что дом имеет шесть этажей, его площадь составляет около 1114 кв. м. Внутри, кроме семи спален, расположены десять ванных комнат. Дом был спроектирован архитектором Стэнфордом Уайтом и построен в 1906 году.