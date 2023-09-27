Популярный ситком готовится к ребуту

Шоураннер американской версии сериала "Офис" Грег Дэниелс работает над перезапуском проекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает портал Puck News.

Отмечается, что о перезапуске проекта будет официально объявлено после завершения продолжающейся забастовки Гильдии сценаристов (WGA) и Гильдии актеров (SAG-AFTRA) США. Подробности и другие детали ремейка комедийного сериала пока не раскрываются.

"Офис" - американский ситком, адаптация одноименного популярного сериала канала BBC. Сериал транслировался на телеканале NBC с 24 марта 2005 года по 16 мая 2013 года. В общей сложности было выпущено 9 сезонов. Адаптацией проекта для американской аудитории занимался сценарист Грег Дэниелс.